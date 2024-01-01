"فين جنش وشيكابالا؟".. شوف الجمهور قال إيه عن قائمة المنتخب في كأس أمم أفريقيا

رصدت عدسة البوابة نيوز، آراء الجمهور الكروي والرياضي حول ما أعلنه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بشأن القائمة النهائية لـ المنتخب الوطني لـ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 والتي من المقرر لها أن تنطلق في الـ 13 من يناير المُقبل.

وأبدى عدد من الجهور عن رضاهم النسبي بشأن اختيار فيتوريا القائمة النهائية لـ المنتخب الوطني لـ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، متسائلين عن أسباب عدم اختيار جنش وشيكابالا؟

وضمت قائمة منتخب الفراعنة في أمم أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة.

وفي الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.