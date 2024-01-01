طوارئ في البحيرة بسبب الطقس

أعلنت محافظة البحيرة، عن رفع حالة الطوارئ نظرًا للتحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن سوء حالة الطقس وتوقعات سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القادمةـ وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الطارئة للتعامل مع أي تأثيرات سلبية محتملة على السكان والبنية التحتية في المحافظة.

حالة الطقس في محافظة البحيرة

وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد محافظة البحيرة هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد لمواجهة آثار سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة.

وأضافت أنه تم الدفع بكافة المعدات والأطقم الفنية لمواجهة آثار سقوط الأمطار بعدد من مراكز المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم توجيه القيادات التنفيذية لرفع درجة الإستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية ورفع التجمعات أولا بأول لانتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين، لافته إلى التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة بإتخاذ اللازم ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار، وكذلك المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى تكثيف حملات مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة، ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات، لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال سوء الأحوال الجوية.

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الإثنين، أن هناك فرص الأمطار خلال اليوم لن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية، وأن الأمطار من متوسطة لـ خفيفة.

وأشارت الهيئة، إلي أن فترة الأمطار في المساء ستكون غزية، وستصل لـ القاهرة الكبرى، ولكن هذه الأمطار ستكون على مراحل متقطعة على مدار اليوم.

وكشفت الأرصاد الجوية، أن الأمطار الغزيرة على الإسكندرية والبحيرة ودمياط، كفر الشيخ، ولذلك على المواطنين توخي الحذر خلال الساعات المقبلة، بسبب الأمطار الغزيرة.