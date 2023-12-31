بالصور| التحالف الوطني يوزع هدايا بابا نويل على الأطفال بكنائس بورسعيد

وزَّع شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد، الهدايا، مساء اليوم الأحد، على الأطفال بالكنائس وشوارع المحافظة، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وسادت أجواء من الفرحة والمرح خلال توزيع شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عددًا من الهدايا علي الأطفال بالشوارع والكنائس وذلك لادخال البهجة والفرحة والسرور، وجرى اختيار الهدايا من الأصناف التي تحقق البهجة للأطفال مثل: بابا نويل، والطرطور المضئ، وساعات اليد، والأدوات المدرسية ذات الأشكال، وتوك الأطفال، والميداليات، وغيرها من الهدايا والألعاب التي أدخلت البهجة على قلوب الصغار في هذا اليوم.

ومن جانبه، قدم المهندس علي جبر، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، التهنئة، لنيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، وزار الأباء والكهنة، مؤكدًا أن المصريين في كل موقف يثبتون للعالم أجمع قوة بلدهم النابعة من تماسكهم، وأن مستقبل هذا البلد للخير دائما مادام الشعب متماسكا وملتفا حول القيادة السياسية.

وأشاد المهندس علي جبر بدور الأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد، والتي تقوم بتأمين احتفالات الأخوة المسيحيين بكل يقظة، كما أشاد بدور الأجهزة التنفيذية والتي عملت خلال الفترة الماضية علي تأهيل الشوارع والميادين لاستقبال الاحتفالات.

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