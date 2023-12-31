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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية لموقع محطة الضبعة

جانب من الوصول مصيدة
جانب من الوصول مصيدة قلب المفاعل
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أعلن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة إلى ميناء الضبعة.

وأعرب عن سعادته بإتمام معالم تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، مُعربًا عن تطلعه للمُضي قدمًا نحو البدء في تنفيذ معالم المشروع خلال العام الجديد 2024.
وأبحرت سفينة الشحن التي تحمل باقي مكونات مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية مُغادِرة روسيا الاتحادية، وقد تم وصولها لرصيف الضبعة البحري التخصصي اليوم في 31 ديسمبر 2023 في الساعة التاسعة صباحا حيث بدأت بالفعل بتفريغ حمولتها بأمان وفق لما هو مخطط.
من الجدير بالذكر أن مصيدة قلب المفاعل تعد أحد العناصر الأساسية في نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، وهي عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الضبعة