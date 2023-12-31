محافظ المنيا يبعث برقيات تهنئة لكبار رجال الدولة بمناسبة العام الميلادي الجديد

بعث اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجموع الشعب المصري.

ودعي المحافظ الله عز وجل أن يكلل جهود الجميع بالنجاح والتوفيق من أجل رفعة ورخاء مصرنا العظيمة وشعبها العريق، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، تحت القيادة السياسية الحكيمة وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء الجمهورية الجديدة.