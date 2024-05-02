جامعة الفيوم: استمرار فعاليات مشروع التنور المجتمعي

عقد اجتماع منسقي مشروع التنور المجتمعي الدوري تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وبرئاسة أ.د عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف أ.د آمال ربيع، مدير المشروع، وبحضور منسقي المشروع لكليات الجامعة (كلية التربية، وكلية التربية النوعية، وكلية الخدمة الاجتماعية، وكلية دار العلوم، وكلية الآداب، وكلية التربية للطفولة المبكرة، وكلية الآثار، وكلية السياحة والفنادق، وكلية الألسن). وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١

وأوضح أ.د عاصم العيسوي أن عدد المتحررين من الأمية بلغ (٢٤٠٩٧) حتى دورة يناير الماضي من أبناء محافظة الفيوم ومصرنا الحبيبة، كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات منها النتيجة النهائية لدورة يناير، وموقف كل كلية من الكليات المشاركة، وجدول زيارات الدعم الفني والمستهدف لكل كلية لمحو أميتهم موزعة على المراكز بمحافظة الفيوم.كما تم مناقشة، والبيان الإحصائي لعدد الفصول المفتوحة والدراسين وموقف كل كلية من كليات الجامعة المشاركة حتى دورة أبريل.

من جانبها استعرضت الدكوره آمال ربيع تطور مشاركة جامعة الفيوم في الدورات السابقة وفق التقرير الصادر من المجلس الأعلى للجامعات وهيئة محو الامية وتعليم الكبار قبل بداية المشروع من ٢٠١٤:٢٠٢٠ حيث تم محو أمية (٦١) وبعد بداية المشروع وحتي يناير ٢٠٢٤ تم نجاح ٢٤٠٩٧ من أبناء محافظة الفيوم ومصرنا الحبيبة.