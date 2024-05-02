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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

القوات الروسية تضرب منشآت عسكرية في ميناء أوتشاكوف الأوكراني

روسيا
روسيا
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قال منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية دمرت منشآت عسكرية أوكرانية واقعة بالقرب من ميناء مدينة أوتشاكوف.

وأضاف ليبيديف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": أنه تم ضرب أهداف عسكرية في مدينة أوتشاكوف بمقاطعة نيكولاييف.

وتابع قائلا: إن المصادر الخاصة نقلت معلومات مؤكدة أن الأهداف التي تم ضربها كانت تنشط فيها سفن وقوارب عسكرية أوكرانية.

وأشار ليبيديف إلى أن ضربة روسية أخرى أصابت منطقة قريبة من الساحل حيث يوجد مبنى يقيم فيه أفراد الجيش الأوكراني الكثير من الاجتماعات.

 

القوات الروسية منشأة عسكرية ميناء أوتشاكوف الأوكراني