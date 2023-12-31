منح 446 .23 ألف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية خلال 2023

نجحت هيئة التنمية الصناعية ، التابعة لوزارة التجارة والصناعة في تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2023، جاء علي رأسها :

· منح 23 ألف و446 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية.

· منح 9970 سجل صناعي في مختلف الأنشطة الصناعية.

· إصدار 872 رخصة بناء

· تخصيص 1099 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 4 مليون و167.6 ألف متر مربع للمستثمرين.

· بلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية حتى نهاية 2023 نحو 3298 وحدة في عدد 16 مجمع صناعي.

· طرح مجمع حوش عيسى الصناعي بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة صناعية بمساحة 48 متر مربع للوحدة في مجالات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والهندسية والجلود.

· إجراء 1945 دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية لقطاعات وسائل النقل، والأجهزة المنزلية، وأدوات الإنارة، والمحركات الكسرية، ومنتجات متنوعة.

· إجراء 2717 دراسة في مجال تنمية المنتجات شملت 449 دراسة في مجال احتياجات الجهات الحكومية، و576 دراسة في مجال تحديد نسبة المكون المحلى للمناقصات الحكومية، و1692 دراسة لشهادة القيمة المضافة.

· إجراء 3619 دراسة فنية لطلبات الطرح، و22345 معاينة فنية، وتقديم 370 استشارة فنية للمواد الكيماوية الخطرة.

· اعتماد 80 عقد بيع أراضي صناعية موقعة بين المطورين والمستثمرين بمساحة 752.5 ألف متر مربع.

· استكمال ترفيق 6 مناطق صناعية بقيمة 219.5 مليون جنيه

· إصدار 10915 موافقة بيئية للتراخيص.

· إجراء 2110 معاينة للحماية المدنية لرخص الإخطار المسبق

مدينة الروبيكي للجلود

· تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 100%

· تنفيذ المرحلة الثانية بنسبة 85%

· تنفيذ المرحلة الثالثة بنسبة 98%

· رفع كفاءة المرحلة الأولى من محطات الصرف بنسبة 95%

حصاد وحدة المشروعات التنموية

وحدة المشروعات التنموية

قامت الوزارة بالمضي قدماً في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية تشمل:

1. البرنامج التعليمي المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة

2. مشروع تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء

3. مشروع التنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة قيمة الطماطم في مصر

4. مشروع تعزيز القدرة التنافسية التصديرية لقطاع النسيج والملابس

5. مشروع تنمية المهارات بأسوان

6. مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر

7. مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام

8. البرنامج المصري الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية

9. مشروع الابتكار في القطاع الخاص

10. مشروع الفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية "التصنيع الزراعي

11. مشروع إصلاح التجارة والتنمية في مصر

12. مشروع أعمال مصر

13. افتياس- أكاديمية التصدير

14. مشروع التدريب من أجل التصدير

15. مشروع جسور التجارة العربية الأفريقية

16. برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب من أجل التشغيل في جمهورية مصر العربية

17. مبادرة التحول الأخضر للإنتاج والاستهلاك المستدامين (تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام في دول الجوار بجنوب البحر المتوسط – المرحلة الثانية

18. المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل

19. مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور بواحة سيوة وإنشاء علامة تجارية موحدة"

20. مشروع المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر GEIPP

21. مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام

22. برنامج استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في القطاع الصناعي

23. البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة

24. مشروع المرأة في التجارة الدولية مصر

25. برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

26. مشروع تطوير قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بمصر

27. مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد (أحادي الاستخدام)

28.دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET Egypt