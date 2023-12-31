رئيس البورصة المصرية يلقي محاضرة في جامعة المستقبل

زار أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، جامعةَ المستقبل (Future University)، يوم الخميس، الموافق 28 ديسمبر 2023، وذلك بدعوة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكان في استقباله الدكتور عباده سرحان رئيس الجامعة والدكتورة سلوى ثابت عميدة الكلية، وبحث الجانبان سبل التعاون بين المؤسستين تفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم بينهما.

وفي هذا الإطار ألقى الشيخ محاضرة استعرض فيها نشأة البورصة وطبيعة عملها ودورها الحيوي في الاقتصاد، وكذلك دورها في تشجيع استثمارات الشباب باعتبارهم الفئة العمرية الأكبر في مصر، وأوضح جهود البورصة في العمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع.

وقال الشيخ: “يعتبر تعريف الشباب بالمبادئ الأساسية للاستثمار والبورصة وكذلك بمفاهيم الشمول المالي والرقمي والإدخار والاستثمار التراكمي عاملا مهما في إعدادهم للتعامل مع متطلبات العصر. وأكد على الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا المالية في هذا الصدد باعتبارها الوسيلة الأكثر استخداما وتفضيلا لدى الشباب”.

وتابع الشيخ: " نبذل جهودا كبيرة للعمل على تغيير الصورة الذهنية النمطية عن البورصة، ونعتمد على الأجيال الجديدة في هذا الصدد.

وأضاف: الدور الرئيسي للبورصة هو أنها منصة للتمويل بالنسبة للشركات المقيدة، ومنصة للاستثمار بالنسبة للمتداولين ومنهم الشباب.