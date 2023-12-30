محمود محيي الدين: مصر لديها استقرار أمني وإمكانيات اقتصادية للنمو والتقدم.. فيديو

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذ لصندوق النقد الدولي، أن النمو الاقتصادي قد يعاود الارتفاع مرة أخرى، موضحًا أن أرقام النمو عالميا وصلت لـ 3% وتراجعت لـ 2.5%، ووفقا للمؤشرات قد ترتفع مرة أخرى لـ 3%.

وقال محيي الدين، خلال لقائه مع كاميرا برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، إن معدلات التضخم عالميا التي ارتفعت لـ 8%، والعام الماضي انخفضت نسبيا مسجلة 7%، موضحًا أنه وفقا للمؤشرات العالمية قد تنخفض نسبة التضخم لتصل لـ 6%.

وأضاف، مساء اليوم السبت، أن مؤشر الاقتصاد لمصر والعالم العربي لابد أن يرتفع بمعدلات نمو أكثر من 3% لوجود فجوات وطموحاتها أكبر للتنمية المستدامة، موضحًا أن الدول النامية تعاني من شدة الفقر وتحتاج إلى تنمية مستدامة.

وأكمل: لابد من زيادة حجم الاستثمارات في الدول النامية، أما بالنسبة لمصر لابد من الوصول إلى اتفاق مرضي ومتوازن مع المؤسسات الدولية، ويجب الوصول لبرنامج متكامل مع صندوق النقد الدولي وهو جزء من كل.

وأشار محيي الدين إلى أن مصر مؤهلة لتحقيق وثبات كبيرة اقتصاديا لأن لديها استقرار أمني وممكنات اقتصادية للنمو والتقدم، كما أن مصر لديها فرصة للتنوع في الهيكل الاقتصادي.

وعن أهداف مصر في الاقتصاد الأخضر، نوه محيي الدين إلى أن مصر لديها القدرة على فرصة للتنوع في الهيكل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هناك دول بترولية ليس لديها تنوع في الهيكل الاقتصادي مثل ما تحظى به مصر.

وأردف: البنية الأساسية في مصر أصبحت جاهزة للاستيراد والتصدير، وإمكانيات مصر الاقتصادية قادرة على تجاوز العقبات المختلفة بالتعاون مع صندوق النقد ومؤسسات دولية مالية أخرى.

وشدد على أهمية أن تقوم مصر بالاهتمام بالاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية، ولابد أن يكون هناك اهتمام أكبر بالاستثمار في الصحة والتعليم، كما أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبير بملف الهيدروجين الأخضر.