انضمام مهاجم تشيلسي وماني على رأس قائمة منتخب السنغال لأمم أفريقيا 2023

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وشهدت قائمة المنتخب السنغالي، انضمام مهاجم فريق تشيلسي، نيكولاس جاكسون، بعد ظهور بشكل جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاق الموسم الحالي 2023-2024.

وتواجد ساديو ماني جناح النصر السعودي على رأس قائمة أسود التيرانجا، رفقة إدوارد ميندي حارس مرمى أهلي جدة السعودي، وكاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي.

ويخوض منتخب السنغال منافسات كان 2023، في رحلة الدفاع عن لقبه الذي حققه في 2021 على حساب منتخب مصر، وذلك في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات، الكاميرون، غينيا وجامبيا.

قائمة منتخب السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (أهلي جدة السعودي) - سيني ديانج (ميدلسبره الإنجليزي) - موري دياو (كليرمونت الفرنسي).

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) - عبده ديالو (العربي القطري) - موسى نياخات (نوتنجهام فورست) - عبد اللاي نداي (تروا الفرنسي) - يوسف سابالي (ريال بيتيس الإسباني) - إسماعيل جاكوبس (موناكو الفرنسي) - عبد اللاي سيك - فودي بالو توريه (فولهام الإنجليزي) - فورموسي ميندي (لوريان الفرنسي).

خط الوسط: إدريسا جانا جاي (إيفرتون الإنجليزي) - بابي جاي (مارسيليا الفرنسي) - بابي سار (توتنهام الإنجليزي) - كريبين دياتا (موناكو الفرنسي) - لامين كامارا (ميتز الفرنسي) - شيخو كوياتي (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - نامباليس ميندي (لانس الفرنسي).

وفي الهجوم: ساديو ماني (النصر السعودي) - نيكولاس جاكسون (تشيلسي الإنجليزي) - إليمان نداي (مارسيليا الفرنسي) - عبدالله سيما (رينجرز الإسكتلندي) - بولاي ديا (ساليرنتينا الإيطالي) - حبيب ديالو (الشباب السعودي) - إسماعيلا سار (مارسيليا الفرنسي).