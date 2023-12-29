بالفيديو.. الثلاثى إلهام شاهين وليلى علوى وهالة صدقى يغنون يا دنيا يا غرامى

تشارك الثلاثى الفنى إلهام شاهين والفنانة ليلى علوى والفنانة هالة صدقى، الغناء سويا على أغنية "يا دنيا يا غرامى"، أثناء تواجدهم فى السيارة مع بعضهم البعض.

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ونشرت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو لهم أثناء الغناء وعلقت "بحبكم يا صديقاتى الحلوين، ربنا يخلينا لبعض دايما ويديم صداقتنا يا عشرة العمر الحلوة".

ويشار أن الفنانة إلهام شاهين شاركت فى مهرجان الجونة السينمائى، وانتقدت من نادى بمقاطعة المهرجان، مؤكدة أن الفن رسالة ولابد أن ندعم القضية الفلسطينية بالأفعال وإعلاء صوت القضية من خلال الفعاليات الفنية، خاصةً وأن الدورة مهداه إلى القضية الفلسطينية.

ويذكر أن الفنانة هالة صدقى شاركت فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، مى كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، عصام السقا، والإخراج محمد سامى.