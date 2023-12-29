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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العناية الإلهية تنقذ أسرة بعد نشوب حريق داخل شقتهم بالتجمع الأول

ارشيفية
ارشيفية
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أنقذت العناية الإلهية أسرة مكونة من أب وأم وابنهما من الموت المحقق عقب نشوب حريق داخل شقتهم بمنطقة التجمع الأول.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود حريق داخل شقة بأحد الكمبوندات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والأطفاء  وتم محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات .

وبعمل التحريات تبين أن الحريق شب بجهاز تكييف من الخارج وامتدت النيران إلى مكتبة كتب داخل شقة تقطن بها أسرة مكونة من أب وأم وابنهما ورجحت التحريات الأولية سبب الحريق لماس كهربائي بالوصلات الخاصة بالتكييف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إطفاء شرطة النجدة سيارات الإسعاف نشوب حريق