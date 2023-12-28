قصف روسي على منطقة خاركيف الأوكرانية.. ومقتل وإصابة شخصين

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خاركيف الأوكرانية، أوليه سينيهوبوف، اليوم الخميس، إن القوات الروسية فتحت النار على بلدة فوفشانسك في إقليم خاركيف القريبة من الحدود مع روسيا، مما أسفر عن مقتل امرأة مدنية وإصابة مواطن آخر.

وأفادت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية بتصريحات سينيهوبوف قائلًا: "في حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، قصفت القوات الروسية بلدة فوفشانسك في منطقة تشوهيف باستخدام قذائف صواريخ متعددة. وللأسف، تعرض رجل للإصابة وتوفيت امرأة متأثرة بجروحها في المستشفى".

وبحسب المسئول، فقد اشتعلت النيران في سيارة مدنية نتيجة الغارة حيث هرعت خدمات الطوارئ وإنفاذ القانون إلى مكان الحادث.

كما ورد، قصفت أمس القوات الروسية أكثر من 15 مستوطنة في منطقة خاركيف.