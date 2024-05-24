«شاروخان» يتعافي من الأزمة الصحية المفاجئة

تعافي الفنان ونجم السينما الهندية شاروخان من الأزمة الصحية التى تعرض لها بشكل مفاجئ، خلال الساعات القليلة الماضية.

تفاصيل الأزمة الصحية



أثناء تصوير الفنان الهندي شاروخان عمل فني، تعرض لآشعة الشمس بشكل مباشر، ونظراً لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال تلك الأيام، أدي إلى إصابتة بضربة شمس وبعض الجفاف الناتج عن نقص المياه فى الجسم.

تعافي شاروخان من الأزمة الصحية، بعد تلقي العلاج فى المستشفى، والإستمرار تحت ملاحظة الأطباء لحين تماثل الشفاء.

تصوير فيلمه الجديد بمصر

يقدم شاروخان فيلم سينمائي عن حياة القبطان البحري، وتم التوجه إلى تصوير جزء من أحداث الفيلم فى مصر، وهو ما يمثل إثراء كبير للعملية الفنية والسياحية للبلاد.

الفيلم بطولة شاروخان ولم يتم الإعلان عن باقي أفراد العمل، ومن إخراج المخرج العالمي راكيش أوبدهياي، والذى أخرج العديد من الأعمال السينمائية الهامة.