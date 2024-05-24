بالصور.. الأهلي يهزم الزمالك في مباراة فاصلة تحسم لقب دوري اليد

توج فريق يد الأهلي بطلا للدوري للموسم الحالي بعد الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 27-21 في المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري.

كان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولى من سلسلة مباريات البلاي أوف، بينما حقق الزمالك الفوز في المباراة الثانية ليتم اللجوء إلى المباراة الفاصلة لتحديد البطل.

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