فاركو يتعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى الدورى الممتاز

حسم التعادل الايجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة فاركو وسموحة فى اللقاء الذي جمع الفريقين منذ قليل في الجولة 25 من عمر منافسات الدوري الممتاز.

تقدم فريق سموحة بالهدف الأول في الدقيقة 21 من عمر المباراة بضربة رأس عن طريق بركات حجاج.



نجح عمر ناصر في تسجيل التعادل في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل فريق سموحة بقيادة مديره الفني أحمد سامي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة من 23 مباراة، فيما يحتل فريق فاركو بقيادة المدير الفني أحمد خطاب المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.

جاء تشكيل فاركو كالآتي :

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: جابر كامل – أحمد عوض – ياسين مرعي – جيفرسون إينكادا.

خط الوسط: أحمد البحراوي – محمد فخري – محمود عماد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – سيف تيري.

بينما جاء تشكيل سموحة كالآتي :

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: إسلام جابر – بركات حجاج – جاستس أرثر – محمد مصطفى ميدو.

خط الوسط: محمد متولي كناريا – عمرو قلاوة – دوكو دودو.

خط الهجوم: مصطفى البدري – حسام حسن – محمد سعيد مكرونة. خط الهجوم: مصطفى البدري – حسام حسن – محمد سعيد مكرونة.