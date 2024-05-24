استعدادا لعيد الأضحى.. توفير اللحوم بمنافذ البيع والشوادر فى المحافظات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التعاقد علي 20 ألف رأس ماشية من عدة مناشئ تمهيداً لضخها في 1500 منفذ ما بين مجمعات استهلاكية وسيارات متنقلة وشوادر على مستوى الجمهورية، في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية التي تهم شريحة عريضة من المواطنين خلال العيد، خاصة اللحوم بأنواعها، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة، وضخها في الأسواق ومنافذ البيع و الشوادر .

وأوضح أن الكميات المتعاقد عليها تتضمن 5 آلاف رأس في محجر توشكي و5 آلاف أخري في سفاجا إضافة إلى 10 آلاف رأس جار وصولها خلال الأيام المقبلة.

وكشف المصيلحي عن قيام الوزارة بضخ نحو 40 طناً من اللحوم الطازجة يومياً بمنافذ المجمعات تزيد إلى ما بين 120 و150 طناً مع اقتراب العيد.

ولفت الي توفير نحو 3 آلاف طن مجزءات دواجن بجانب 15 ألف طن أخرى جار وصولها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد المصيلحى استمرار التعاقدات التي تبرمها الوزارة لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، منوهاً بوجود تعاقدات من اللحوم تكفي 11 شهراً.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم وتوفير احتياجات المواطنين، مشيراً إلي التعاقد علي كميات كبيرة من رؤوس الماشية من عدة مناشئ.

وأوضح حسنين أنه سيتم ضخ نحو 10 آلاف رأس ضأن مبردة في المنافذ التابعة للشركة القابضة، بجانب 500 طن دواجن مبردة إضافة إلى 500 طن أخرى جار وصولها قريباً.

ولفت إلي أن هناك تعاونا بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال وكذلك الشركة المصرية السودانية لضمان انتظام عمليات توفير اللحوم لصالح المواطنين.

وكشف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن طاقة المجزر الآلي والمحجر البيطري التابع لشركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكي تصل 20 ألف رأس، موزعة على 10 حظائر، لافتاً إلي أن معدل الذبح اليومي يترواح بين 300 إلي 500 رأس يومياً حسب الاحتياج.

ولفت إلي أن محجر توشكي يستقبل رؤوس المواشي التي تعاقدت عليها الشركة المصرية السودانية لصالح وزارة التموين بواقع 30 ألف رأس سنوياً، موضحا أن المحجر يحتفظ بـ 5 آلاف رأس كحد أدنى من هذه الكميات حتي تكون جاهزة للذبح والتوريد طوال العام.

وأوضح أن وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة تتولي عمليات نقل الذبائح من المجزر إلي منافذ التوزيع علي مستوي الجمهورية بحضور ممثل عن الشركة المصرية السودانية.

بدوره قال أحمد كمال معاون وزير التموين للمشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه يتم ضخ اللحوم بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30 ٪ عن السوق الخارجية.

وأشار إلي تواصل عمليات ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية يومياً علي أن تتم مضاعفاتها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح كمال أن اللحوم يتم ضخها عبر مبردات توفرها القابضة للصناعات الغذائية لضمان الحفاظ في جودتها وفقاً للاشتراطات الصحية المتبعة، لافتا الى أن جميع رؤوس الماشية واللحوم تخضع للإشرافين الصحي والبيطري للتأكد من سلامتها.

إجراءات السلامة

قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين خلال جولة على المجزر الآلي والمحجر البيطري التابع لشركة جنوب الوادي التنمية بتوشكي لمتابعة توافر رؤوس الماشية، إنه يتم اتباع إجراءات السلامة والنظافة والصحة المهنية، في التعامل مع اللحوم لضمان وصولها إلي المستهلك بأمان.

وأوضح أن من اشتراطات وزارة التموين، للتعاقد علي اللحوم هو حصول المجزر الآلي علي شهادات الأيزو وسلامة الغذاء وهو إجراء إجباري، فضلا عن الإشراف الطب البيطري بالكامل منذ استلام الماشية في السودان قبل وصولها إلي الأراضي المصرية.

ولفت إلي أن اللحوم المعروضة بالمنافذ تخضع لعدة مراحل من الكشفين الطبي والبيطري، بداية من استقبال رؤوس الماشية بالمحاجر للتأكد من خلوها من الأمراض وكذلك أثناء وبعد عمليات الذبح، بالإضافة إلي المرحلة الأخيرة والتي تتضمن الكشف علي اللحوم بالمجزر الآلي بالبساتين للتأكد من جودتها قبل طرحها بالمنافذ.