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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصطفى بكري: مصر رفضت محاولات تصفية القضية الفلسطينية

مصطفى بكري
مصطفى بكري
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر أكدت أنه لا تهجير للفلسطينيين ورفضت كل محاولات تصفية القضية، معلقا: الشعب الفلسطيني صامد بكل قوة وإيمان.

وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن فلسطين لن تكون أرضا بلا شعب، ومصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطن وشعب، مشددا على أنه لا تطبيع مع إسرائيل وما يهمنا هو الشعب والقضية الفلسطينية.

وتابع قائلا: هناك حملات إسرائيلية مسمومة، والخناق يضيق دوليا على إسرائيل بعد إصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو وقادة تل أبيب، وقرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في رفح ألزم تل أبيب بضمان وصول أي لجان تقصي حقائق بشأن عمليات الإبادة.

واستكمل بكرى: مخطط التهجير بدأ يتضح ملامحه وهو دفع الفلسطينيين إلى الهجرة أو حكم غزة من قبل قوات مشتركة ووضعها أمام المقاومة وجها لوجه.


 

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