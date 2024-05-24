غدًا.. 59 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا

يؤدي غدا السبت 59462 طالبا امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا، حيث تم تجهيز 134 لجنة لاستقبال الطلاب

وكيل تعليم المنيا: المديرية أنهت جمي الاستعدادات اللازم لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية

من جانبه قال حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية (الزراعي -الصناعي -التجاري -الفندقي -المزدوج).

من جانبه عقد احمد فاروق مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمنيا اجتماع اليوم الجمعة مع رؤساء لجان السير والمراقبين الأوائل للتأكيد علي جاهزية الامتحانات والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وكذلك غرف عمليات المديرية

وأوضح أحمد فاروق مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تجهيز مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة من خلال خطة علي أعلى مستوى بالتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز الاستراحات لاستقبال الملاحظين والمراقبين وكذلك لجان تقدير الدرجات

و أضاف أنه تم استلام لجان السير ولجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة تمهيدا للبدء في أعمال الامتحانات غدا السبت 25 مايو والتي تنتهي في 8 يونيو، حيث يعقبها عقد الامتحانات العملية.

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