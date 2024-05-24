هجوم بقنبلتين يدويتين على السفارة الإسرائيلية في بلجيكا

تعرض مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الجمعة، حيث ألقى شخص مجهول قنبلتين يدويتين على المبنى دون أن تقع أي إصابات أو أضرار مادية.

وقع الهجوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، على مقر السفارة الإسرائيلية في منطقة أوكلي بالعاصمة بروكسل.

ولم يتم التعرف على هوية الشخص الذي ألقى القنبلتين، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد هويته ودوافعه.

كما لم تقع أي إصابات في صفوف العاملين في السفارة أو المارة في المنطقة، كما لم تُلحق أي أضرار مادية بالمبنى.

وفور وقوع الحادث، توجهت الشرطة إلى موقع السفارة وعزلت المنطقة المحيطة بها، كما أبلغت النيابة العامة.

وتجري الشرطة بالإضافة إلى جهاز إزالة وتدمير المتفجرات، تحقيقات شاملة في مكان الحادث لجمع الأدلة وتحديد ملابسات الهجوم.

لم تصدر أي تعليقات رسمية من قبل السلطات الإسرائيلية حتى الآن.