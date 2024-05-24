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الجمعة 24 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصطفى بكري: على حسين مهدي يعترف بخطأه تجاه مصر وينوي العودة

مصطفى بكري
مصطفى بكري
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن على حسين مهدي، الذي غادر من مصر إلى تركيا ومن ثم للولايات المتحدة الأمريكية، وكان يهاجم مصر؛ يعتزم الرجوع إلى مصر.

وتابع بكري مقدم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن على حسين مهدي المقيم في الولايات المتحدة نشر بيانا، يقول فيه أنه قرر تسليم نفسه للسلطات المصرية خلال 48 ساعة من الآن، مضيفا أنه سيصل إلى القاهرة في تمام الساعة 9 صباحا يوم الإثنين المقبل بمطار القاهرة.

وأردف ، أن على حسين مهدي حصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية في 2020، موضحا أنه تنازل عن الإقامة وسيعود ليقف في مصر مع وطنه.
وأشار بكري، الى أن على حسين مهدي أكد ثقته في الدولة المصرية ومسارها الجديد وأن اتحاد العرب مهم للقضاء على أي مخطط.
وذكر أن على حسين مهدي اعترف بخطأه في كثير من الأمور وأزمة غزة أكدت وأوضحت كل شيء وأنه ظلم مصر.

ووجه على حسين مهدي رسالة للهاربين: " ندعوكم للعودة لأحضان الوطن وعدم الخوف.. جه وقت رجوعنا يا شباب .. شوفت قيادة كبيرة وكلمتها واحدة".

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