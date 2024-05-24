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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

شبانة لـ«البوابة نيوز»: الاحتلال الإسرائيلي مرتبك وصورتي المنتشرة تؤكد اهتزازه

الإعلامي والناقد
الإعلامي والناقد الرياضى محمد شبانة
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علق النائب والإعلامي والناقد الرياضى محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ على الصورة المنتشرة من قبل جهات وسائل الإعلام الإسرائيلي، كونه أنه أحد قادة الفصائل الفلسطينية المطلوبين

وقال "شبانة" في تصريحات  خاصة لـ"البوابة نيوز"  لم أتفاجئ أو أندهش من الصورة التي نشرها الشاباك جهاز الامن العام الإسرائيلي، على الرغم من أنه من أكبر الأجهزة الأمنية في إسرائيل.


وتابع النائب محمد شبانة الصورة المنتشرة تدل على مدى الاهتزاز والارتباك الذي يعاني منه الكيان الصهيوني، لا سيما فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأردف : عضو مجلس الشيوخ، علمت أن الشاباك وهو جهاز الأمن العام الإسرائيلي هو أكبر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تداول صورتي ومن المفترض أن يكون في قمة التركيز، والصورة تلك تدل على انهم يعانون من التخبط والارتباك، وأن فلسطين ستعود لأصحابها قريبا بإذن الله وأن النصر سيكون قريبا. 

النائب والإعلامي والناقد الرياضى محمد شبانة الصورة المنتشرة من قبل جهات وسائل الإعلام الإسرائيلي حد قادة الفصائل الفلسطينية المطلوبين