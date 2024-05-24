علامات تلف أعصاب العين .. والعلاج فيتامين ب 12

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك تلف الأعصاب الذي يمكن أن يؤثر على العينين، نقص هذا الفيتامين المهم يمكن أن يظهر بعدة طرق في العيون، ويتسبب في أعراض مزعجة وخطيرة إذا لم تُعالج.

فيما يلي بعض أعراض نقص فيتامين ب 12 في العين التي لا يجب تجاهلها:

ارتعاش العين أو تشنجات الجفن



يُعرف هذا باسم رعاش الجفن اللاإرادي، ويمكن أن يكون علامة على تلف الأعصاب الناجم عن نقص فيتامين ب 12. قد تشعر بإحساس بالوخز أو الارتعاش في جفنك أو حول عينك. يمكن أن يكون هذا الإحساس متقطعًا أو مستمرًا، وقد يزداد سوءًا مع التعب أو الإجهاد.

ضبابية الرؤية



يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى تلف العصب البصري، وهو العصب الذي ينقل الإشارات من العين إلى الدماغ. ويمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى ضبابية الرؤية أو فقدان الرؤية في بعض الأحيان. إذا لاحظت أن رؤيتك أصبحت ضبابية دون سبب واضح، فمن المهم مراجعة الطبيب فورًا.

اليرقان



يُعرف هذا أيضًا باسم اصفرار العينين والجلد. يحدث اليرقان عندما يتراكم البيليروبين، وهو منتج نفايات ينتج عن تكسير خلايا الدم الحمراء، في الدم. يمكن أن يكون نقص فيتامين ب 12 أحد أسباب تراكم البيليروبين، مما يؤدي إلى اصفرار بياض العينين (الصلبة) والجلد.

أعراض إضافية لنقص فيتامين ب 12



بالإضافة إلى الأعراض في العين، قد يعاني الأشخاص المصابون بنقص فيتامين ب 12 من مجموعة متنوعة من الأعراض الأخرى، مثل:

التعب:الشعور المستمر بالتعب والإرهاق حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

شحوب الجلد: قد يبدو الجلد شاحبًا نتيجة لانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.

وخز أو تنميل في اليدين والقدمين: يمكن أن يتسبب نقص فيتامين ب 12 في تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى الإحساس بالوخز أو التنميل.

صعوبة في المشي: قد يواجه البعض صعوبة في الحفاظ على التوازن أو المشي بشكل طبيعي بسبب تلف الأعصاب.

التهاب اللسان: يمكن أن يصبح اللسان متورمًا أو أحمرًا ومؤلمًا.

تغيرات في المزاج:يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 على الصحة العقلية، مما يؤدي إلى الاكتئاب أو التهيج.

صعوبة في التفكير: يمكن أن يواجه بعض الأشخاص مشاكل في التركيز أو التفكير الواضح.

أهمية التشخيص والعلاج



إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم أن ترى الطبيب لتحديد ما إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب 12. يتم التشخيص عادةً من خلال اختبارات الدم التي تقيس مستويات فيتامين ب 12. العلاج عادة ما يكون بسيطًا ويشمل تناول مكملات فيتامين ب 12، سواء عن طريق الفم أو من خلال الحقن.

الوقاية والعلاج



يمكن أن يساعد العلاج المبكر في منع تلف الأعصاب الدائم. بالإضافة إلى المكملات، يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 مثل اللحوم، والأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان، والأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12.

من الضروري الانتباه إلى هذه الأعراض وعدم تجاهلها، حيث إن العلاج المبكر يمكن أن يكون مفتاحًا لتجنب مضاعفات صحية خطيرة. استشر طبيبك إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة، خاصة إذا كنت ضمن الفئات الأكثر عرضة لنقص فيتامين ب 12، مثل النباتيين وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي.