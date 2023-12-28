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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بطامية وغرب الفيوم

محاضرات مجانية لطلاب
محاضرات مجانية لطلاب الشهادة الاعدادية بالفيوم
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تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.. نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، قوافل تعليمية مجانية لطلاب وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، خلال يومي الخميس والجمعة 28 ،29 ديسمبر 2023م.

 

 إدارة طامية التعليمية 

تم تنظيم المحاضرات بمقر نادي النصر الرياضي، بحضور ومتابعة الأستاذ محمود هيبة مدير عام إدارة طامية التعليمية، والأستاذ عماد فكري وكيل الإدارة، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية، بإدارة طامية التعليمية، ومن مديرية الشباب والرياضة، حضر المحاضرات المجانية، الدكتور عاصم محمد مرسي مدير مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، والأستاذ أسامة عبدالمجيد وكيل مديرية الشباب والرياضة، والأستاذ عمر أحمد الغزالي مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، والأستاذ مسعد مدير إدارة الشباب.

 

إدارة غرب الفيوم التعليمية

كما تم تنظيم المحاضرات المجانية بقاعة المسرح بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد على، ومدرج مدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات، تحت إشراف ومتابعة الأستاذة مروى عبدالعزيز مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية، والأستاذ أسامة وكيل الإدارة، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، ومسئولي الشباب والرياضة.

 

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، رسالة شكر وتقدير للسادة المعلمين الشرفاء الذين قاموا بتقديم المحاضرات المجانية لطلاب وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة (نخبة مميزة من أكفأ معلمي الجمهورية)، كما قدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على القوافل التعليمية المجانية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل. 

 

 

 

 

 

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