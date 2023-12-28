محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير شارع الأشراف بحى الخليفة

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الخميس، أعمال تطوير شارع الأشراف بحى الخليفة والذى يطلق عليه بقيع مصر لوجود عدد كبير من أضرحة ومساجد آل البيت.

وأكد محافظ القاهرة أن ما تم في عمارة المساجد وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجاز غير مسبوق، بدا جليًا فى تطوير مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد الظاهر بيبرس، ومسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وغيرهم من المساجد فى كافة محافظات مصر.

شهد الافتتاح الشيخ أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وم. جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والشيخ كامل مطر رئيس اتحاد القبائل العربية،ووفد القبائل العربية وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الافتتاح معرض للحرف التراثية التى تشتهر بها المنطقة كالخيامية والفخار وأعمال الخشب وشغل النحاس.

ويأتى افتتاح شارع الاشراف الذى تم تطويره بالتعاون بين محافظة القاهرة وعدد من البنوك الوطنية (بنكى مصر، والأهلى) ومشاركة من المجتمع المدنى بالتزامن مع الاحتفال بمولد السيدة نفيسة رضى الله عنها ضمن جهود محافظة القاهرة فى احياء مسار آل البيت واستعادة مكانته ووضعه على خريطة السياحة الدينية.

وثمن محافظ القاهرة جهود ومشاركة المجتمع المدني وشركاء التنمية في دعم تطوير الشارع في جميع مراحله.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعمير بيوت الله عز وجل والاهتمام بمساجد آل البيت والأضرحة الأثرية واستعادة مظهرها الحضاري وقيمتها التاريخية ووضعها على خريطة المزارات السياحية الدينية