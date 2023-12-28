تخليدًا لتاريخهم الفني.. شوارع وميادين مصر تحمل أسماء الفنانين.. آخرهم الزعيم عادل إمام

لم يكن الفنان عادل إمام أول المشاهير الذين تم إطلاق أسمائهم على الشوارع أو الميادين، بل سبقه عدد كبير من عمالقة الفن والأدب، ممن لهم تاريخ طويل في إثراء الحياة الفنية.

جاء ذلك تخليدًا لمشوارهم وعطائهم الدائم لمحبيهم، وآخرهم الزعيم عادل إمام، الذي لاقى إطلاق اسمه على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، صدى واسعًا في الأوساط الفنية وبين جماهيره.

إجراءات تسمية الشوارع والميادين في مصر

تتم تسمية الشوارع والميادين في مصر بقرار حكومي، وذلك بعد دراسة مقترحات تسمية الشوارع والميادين التي تقدمها الجهات المعنية.

تبدأ إجراءات تسمية الشوارع والميادين بتقديم طلب إلى السكرتير التنفيذي للمحافظة، مرفقًا به المقترحات الخاصة بالأسماء.

يقوم السكرتير التنفيذي للمحافظة بعرض المقترحات على اللجنة التنفيذية للمحافظة، والتي تضم عددًا من الأساتذة المختصين في التاريخ، إضافة إلى رئيس لجنة الحفاظ على التراث بالمحافظة، وممثل من مديرية الأوقاف، وممثل من الضرائب العقارية، وممثل من العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية، وممثل من مديرية التربية والتعليم، وممثل من رئيس الحي، وممثل من وزارة الدفاع.

من أشهر عمالقة الفن والأدب الذين تم إطلاق أسمائهم على الشوارع والميادين في مصر:

فؤاد المهندس

بعد عامين من رحيل الفنان فؤاد المهندس، تم إطلاق اسمه على أحد الشوارع بحي الزمالك، في بادرة طيبة من الدولة لتكريم هذا الفنان الكبير الذي أثر في أجيال كثيرة من المصريين بأعماله الفنية الخالدة.

فؤاد المهندس واحد من أساطير الكوميديا في مصر، وقد قدم العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات والمسلسلات التلفزيونية التي لاقت نجاحًا كبيرًا، ومن أبرز أعماله السينمائية: أرض النفاق، أخطر رجل في العالم، العتبة جزاز، أنت اللي قتلت بابايا، عائلة زيزي، جناب السفير، شنبو في المصيدة" وغيرها من الأفلام التي لها بصمة في عالم السينما المصرية.

فؤاد المهندس



نجيب الريحاني

أطلق اسم الفنان الراحل نجيب الريحاني الذي عُرف بلقب "رائد الكوميديا" على إحدى شوارع وسط القاهرة المتقاطع من "رمسيس" و"زكريا أحمد" و"عماد الدين" و"الجمهورية" و"كلوت بك"، تخليدًا لأعماله الفنية التي قدمها على مدار مسيرته الفنية ومن أبرز الشخصيات وتعلق بها محبيه: "كشكش بك" و"سي عمر" و"أبو حلموس" و"الأستاذ حمام".

قدم الفنان نجيب الريحاني أكثر من 50 عملًا مسرحيًا منها 33 مع صديقه بديع خيري، إضافة إلى 6 أوبريتات أشهرها "الشاطر حسن". ثم عاد إلى السينما مقدمًا أعمالًا هامة مثل: غزل البنات، سي عمر، صاحب السعادة، أحمر شفايف، لعبة الست، سلامة في خير، ياقوت، بسلامته عايز يتجوز".

نجيب الريحاني

أم كلثوم

تزينت العديد من الشوارع داخل مصر وخارجها باسم كوكب الشرق أم كلثوم، هذه الشخصية التي لم يختلف عليها إثنين، حيث أطلق إسمها على العديد من المقاهي والأماكن تقديرًا لتاريخها الفني والوطني، كما تم إطلاق اسم أم كلثوم على أحد الشوارع بمنطقة الزمالك، كذلك تم إطلاق اسمها على أحد الشوارع بمدينة الرحاب.

أثرت كوكب الشرق أم كلثوم في وجدان الجميع حيث إنها كانت صوت يشهد على التاريخ، حيث قال عنها الأديب الراحل نجيب محفوظ: "أذكر الليلة التي استمعت فيها إلى أغنية أنت عمري لأول مرة، ظللت أسمعها حتى الفجر وكان جمالًا فريدًا لا يوصف، وأحب أغنية جددت حبك ليه وسلوا قلبي، هي مطربة لا تنسى".

كما قال عنها الموسيقار محمد عبدالوهاب: "لن يأت لنا صوت كصوت أم كلثوم، فهي تاريخ ومستقبل وستظل، وصوتها منحة إلاهية وباقية كالتماثيل الفرعونية".

أم كلثوم

عباس محمود العقاد

أطلق اسم الأديب عباس محمود العقاد على أحد شوارع مدينة نصر، يمتد الشارع من تقاطع طريق النصر إلى شارع أحمد الزمر، وفيه يقطع شارع مصطفى النحاس، على الرغم من تقافته الأدبية إلا أنه لم يحصل غير على الشهادة الابتدائية ولم يكتفي بهذا القدر من العلم.

تعلم مختلف العلوم والأدب، اهتم كثيرًا بالقراءة وكثرة الإطلاع، حتى التحق بالعمل الصحفي ليجد روحه وعقله به، وكانت من الجرائد التي عمل فيها الدستور والضياء، وفي وقتها كتب في أشهر الصحف والمجلات، وقدم الكثير من المؤلفات النقدية والسياسية، والإسلامية، ودواوين الشعر، وتجاوزت مؤلفاته الـ100 مؤلف.

عباس محمود العقاد

محمود عبدالعزيز

أبرز الأسماء الذين تم تخليد أسمائهم هو الساحر محمود عبدالعزيز، حيث قرر محافظ الإسكندرية إطلاق إسمه على ميدان صينية الورديان التابعة لحي غرب، تقديرًا وتعبيرًا عن مدى الحب والتقدير لمشواره الفني الحافل والمليء بالأعمال الفنية الهامة.

حصل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز على لقب "الساحر" باستحقاق لأنه سحر قلوب محبيه في كثير من أعماله الفنية التي قدمها أبرزها "رأفت الهجان الذي عبر عن أحزان المصريين في نكسة 1967، وفرحتهم أيضًا في 1973، يا عزيزي كلنا لصوص، إبراهيم الأبيض حيث جسد "الملك زرزور"، الكيت كات وشخصية "الشيخ حسني" حيث إنه أبدع في دور الكفيف وغيرها من الأعمال التي مازالت حتى وقتنا هذا خالدة في أذهان محبيه.

محمود عبدالعزيز

سمير غانم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، المتقاطع أعلى الطريق الدائري، تخليدًا لذكراه.

قدم الفنان سمير غانم أعمال فنية على نهج مختلف وفريد من نوعه، حيث إنه وضع بصمة خاصة فرقة مسرحية عُرفت باسم "ثلاثي أضواء المسرح" مع جورج سيدهم والضيف أحمد، كما إنه وضع علامة فارقة أيضًا في الكوميديا بين الجمهور في سن الشباب، ووصلت نجاحاته أيضًا بشخصية "فطوطة" التي قدمها في فوازير رمضان.

سمير غانم

عادل إمام

أطلق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اسم الزعيم عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، جاء ذلك تقديرًا لما قدمه في سبيل الوطن.

يُعد الزعيم عادل إمام أحد أشهر رواد السينما المصرية وأكثرهم شعبية، حيث أن أعماله الفنية كان معظمها يعتمد على تقديم حقيقة الفكر المتطرف من خلال عدد من الأعمال السينمائية أبرزها الإرهابي، الإرهاب والكباب، طيور الظلام، وسلط الضوء نظام جماعة الإخوان الإرهابية.