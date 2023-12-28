بحضور محافظ الإسكندرية.. إطلاق قافلة طبية بمركز شباب الحرمين

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إطلاق قافلة طبية بمركز شباب الحرمين بنطاق حي ثان المنتزة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

وجاءت فعاليات القافلة الطبية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طريق التوسع في نوعية الخدمات والمبادرات من اجل الصحة العامة، لجميع الفئات المستهدفة وخاصة في الأماكن الأشد احتياجا.

وفي كلمته ثمن أشاد الشريف بالجهود التي يتم بذلها داخل مديرية الصحة بالإسكندرية وخاصة فيما يتعلق بوصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى في الكثافة السكانية والأكثر احتياجا.

وأشار محافظ الإسكندرية، الي أن الكشف الخاضغ للقافلة سوف يتم من خلال صرف جميع الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى تحويل كافة الحالات التي تحتاج لتخصصات غير متوفرة والحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أو تحاليل وأشعة على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية لمتابعة حالتهم بالمجان، مشيرًا إلى استمرار تلك القوافل طوال العام، وذلك للتيسير على المواطنين.

وخلال تفقد الشريف للقافلة الطبية استمع إلى الشكاوى المواطنين ومطالبهم وعدد من أهالي المنطقة لتنفيذ احتياجاتهم المختلفة.

والجدير بالذكر أن القافلة تضم 5 عيادات متنقلة مختلفة التخصصات (أطفال- باطنة- تنظيم أسرة- عظام- رمد) مع تواجد فرق الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوي والضغط والسكر، وتوفير جميع لقاحات كورونا.

وجاءت الجولة التفقدية بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة رشا فوزي مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي بالإسكندرية.