السكة الحديد: تخفيض سرعات بعض القطارات نظرا لسوء الأحوال الجوية 

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تخفيض سرعة مسير القطارات علي بعض الخطوط ، نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة علي أنحاء متفرقة من البلاد ، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات.

كما أكدت الهيئة علي الإستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.



وتقدمت الهيئة بالإعتذار عن هذا التاخير الخارج عن إرادتها و تؤكد علي أنها لا تدخر جهدأ في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.