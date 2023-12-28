جولة "البوكسينج داي".. أرسنال يسعى لاستعادة الصدارة أمام وست هام

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة والربع من مساء اليوم الخميس نحو ملعب "استاد الإمارات"، لمتابعة ختام جولة "البوكسينج داى"، والذى يستضيف فيها فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، نظيره وست هام يونايتد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

ويسعى فريق أرسنال للعودة مرة أخرى لسلسلة النتائج الإيجابية التى حققها فى الفترة الأخيرة، بعد الفوز فى أربع جولات متتالية أمام لوتون تاون ووولفرهامبتون، برينتفورد وبيرنلي على التوالى، إلا انه تعرض للهزيمة من أستون فيلا بعد تلك السلسلة، وانتصر على برايتون، وتعادل فى الجولة الماضية أمام ليفربول.

كما يأمل فى تحقيق الفوز والعودة مرة أخرى لتصدر جدول ترتيب البريميرليج، وانتزاعها من ليفربول المتصدر بفارق نقطتين فقط قبل انتهاء الدور الأول.

ويحتل فريق أرسنال وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة، على بعد نقطتين فقط من ليفربول المتصدر برصيد 42 نقطة، بينما يقع فريق وست هام يونايتد فى المركز السابع برصيد 30 نقطة.