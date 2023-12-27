الفرحة في الأعماق.. غواصون يحتفلون بـ"الكريسماس" على طريقتهم الخاصة

احتفلت مجموعة من الغواصين والغواصات المحترفات بالكريسماس على طريقتهم الخاصة، حيث نزل الغواصون والغواصات في قاع البحر بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء ليلة الاحتفال بالكريسماس؛ وحرصوا على توثيق تلك الفرحة بالتقاط الصور التذكارية في الأعماق.

وفي نفس السياق أنهت فنادق محافظة جنوب سيناء السياحية استعداداتها لاستقبال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، والتي تعد أحد أهم المواسم السياحية، حيث تستقبل الفنادق والمنتجعات السياحية سائحين من جنسيات مختلفة للاحتفال على شواطئها بأعياد الميلاد ورأس السنة، وفي مدينة السلام شرم الشيخ رفعت الفنادق والمنشآت السياحية، درجة استعداداتها القصوى، وتنافست فيما بينها بزينتها وتجميلها وببرامجها الخاصة خلال الاحتفال برأس السنة؛ لجذب أكبر عدد من السائحين وزائري المدينة.

ورصدت عدسة «البوابة نيوز» استعدادات الفنادق من أعمال تجميل وتزيين مداخلها بشجرة الكريسماس وبابا نويل وانتشار الأنوار على الأشجار وكتابة عام 2024 بالأنوار المبهجة.

من جانبه أكد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظة جنوب سيناء استعداد شرم الشيخ وباقي المدن السياحية بالمحافظة لاستقبال احتفالات الكريسماس والعام الميلادي الجديد، حيث وضعت اشجار "الكريسماس"، وبعض الأشكال الأخرى المضيئة بالميادين الرئيسية والطرق وامام الفنادق.

وأكد فودة متابعة الجهود المبذولة لإضفاء الوجه الجمالية والحضارية ونشر البهجة واستقبال جميع الزائرين من مختلف الجنسيات استعدادا للكريسماس، والعام الميلادي الجديد.

كان أطلق محافظ جنوب سيناء، اشارة البدء لانطلاق الإضاءة السنوي لأعياد الميلاد بمنطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ، بحضور السفير الكازاخستاني، وآلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن إطلاق إضاءة أعياد الميلاد والكريسماس تقليد سنوي يشهده آلاف السائحين من مختلف دول العالم، لافتا ان هذا العام يختلف بوجود أحداث غزة؛ ولذا أطلقت الإضاءة هذا العام تحت شعار السلام العالمي، وخصص دخل الاحتفالية لدعم غزة.

وبدأت مراسم إطلاق الإضاءة بسوهو سكوير بالدعوة للوقوف دقيقة حداد علي ضحايا اطفال غزه والتزم آلاف السائحين بالصمت حداد علي ضحايا غزة.

وغطّت الإضاءة مدخل المنطقة برقم 2024، إضافة إلى جميع المباني المُطلة على "سوهو"، وتزينت الحدائق بالألوان الزاهية؛ احتفالًا بمهرجان شرم الشيخ للإضاءة، فيما حرص آلاف السائحين من مختلف الجنسيات وزوار المدينة من العرب والمصريين على المشاركة والاحتفال بالمهرجان، والتقاط الصور التذكارية وسط الإضاءة المبهرة، واحتشد الآلاف حول “النافورة الراقصة”، التي تتوسط منطقة "سوهو سكوير"؛ للاستمتاع بألوانها المتداخلة وعرضها الراقص.

وتميز سوهو سكوير بعدة أماكن مميزة للسهرات والرقص، وتأتى معظمها بمواصفات عالمية، ويأتي لها أهم عازفي الموسيقى في العالم، وهواة التمشية سيجدون انفسهم في سوهو سكوير، فهناك محلات للتسوق على طول الطريق، وأفضل الماركات المتخصصة في المثلجات والحلوى التى يمكنك الاستمتاع بها أثناء التجول، ومحلات للتذكارات وغيرها، فضلا عن كافيهات سوهو سكوير هي الأخرى مميزة للغاية، فالكافيهات الرئيسية مزودة بمسارح كبيرة تحلها عروض ترفيهية مبهرة، ويبدع كل مكان في تقديم الخدمة بشكل مختلف، ومجموعة متنوعة تناسب الأذواق المختلفة.

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