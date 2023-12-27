محافظ الشرقية يثمن مجهودات وحدة حماية الطفل

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم اجتماع المجلس التنفيذي لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار العسكري للمحافظة والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العامخ.

قدم محافظ الشرقية الشكر لمدير وحدة حماية الطفل بالديوان العام وكذلك لفريق عمل الوحدة والوحدات التابعة بالمراكز والمدن والأحياء لدورهم في حماية ومعالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأمهات والأطفال لحمايتهم والحفاظ عليهم.

كما رحب محافظ الشرقية بيسري راشد رئيس حي أول الزقازيق الجديد، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

وخلال الاجتماع كرم محافظ الشرقية المهندسة سلوي صبحي وكيل مديرية الإسكان بجانب 9 من العاملين بالديوان العام والإدارات التابعة بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهم بالجهاز الإداري .

أعرب المكرمون عن امتنانهم وشكرهم لمحافظ الشرقية مؤكدين أن تكريمهم اليوم جاء لإرسال رسالة مفادها أن التكريم لكل من أخلص في عمله وسعى بقدر استطاعته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين متمنيين لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيداً من العطاء والعمل لإستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.