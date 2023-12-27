أوكرانيا تواجه النفوذ الروسي في أفريقيا بافتتاح سفارات  جديدة

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء افتتاح سفارة كييف في غانا، في محاولة أوكرانية لمواجهة النفوذ الروسي المتنامي في قارة أفريقيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني إنه "في العام الماضي، كلف رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي السلك الدبلوماسي الأوكراني بمهمة فتح سفارات جديدة في أفريقيا"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية. وأضاف كوليبا "يسرني أن أعلن أن أول سفارة لها قد بدأت بالفعل العمل في غانا، وسنواصل فتح السفارات التالية، وهذا جزء من استراتيجيتنا لتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية، والنهضة الأوكرانية الأفريقية، ومواجهة النفوذ الروسي في العالم وتوسيع حضورنا الدبلوماسي سيفتح أيضًا فرصًا جديدة للدولة وقطاع الأعمال والمواطنين الأوكرانيين".

وأوضح الوزير الأوكراني، أنه حتى يتم تعيين السفير، ستعمل السفارة الأوكرانية في غانا على مستوى القائم بالأعمال وستقوم المؤسسة بمجموعة كاملة من الوظائف تطوير الاتصالات السياسية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتقديم الخدمات القنصلية للأوكرانيين والغانيين.

ووفقا لكوليبا، فإن رواندا وموزمبيق وبوتسوانا ستكون الدول التالية التي سترفع العلم الأوكراني فوق السفارات الأوكرانية الجديدة.

وفي المجمل، تخطط أوكرانيا لفتح عشر سفارات جديدة في أفريقيا.

وأشارت "أوكرينفورم" إلى أن وزير الخارجية الأوكراني اختار 16 مرشحا لمناصب سفراء أوكرانيا، وقد تم بالفعل تقديم معظمهم إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي للنظر فيه.