"التعاون الإسلامي" تُدين استمرار جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار جرائم العدوان العسكري والإبادة الجماعية والتهجير القسري والتدمير المتواصل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي أدت اليوم الأربعاء، إلى ارتقاء 6 شهداء في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، إضافة إلى مئات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأدانت المنظمة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين من الغذاء والماء والرعاية الطبية والحماية والخدمات الأساسية الأخرى، مجددةً مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف العدوان العسكري الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة، ومواجهة محاولات التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

