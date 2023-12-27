الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير اليوم الأربعاء إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على (مطروح -الضبعة -سيدى عبدالرحمن - العلمين) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ومن المتوقع أن تشمل الإسكندرية وباقى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت.

وتتقدم الأمطار إلى المناطق الداخلية مساء لتصل خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الأربعاء امطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ودمياط وبورسعيد وتكون غزيرة ورعدية مساء على فترات متقطعة.

وامطار خفيفة الي متوسطة على محافظة مطروح و مناطق من جنوب الوجه البحرى وتمتد مساءا الي مناطق من القاهرة الكبرى وتكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 16 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمى 12 درجة .