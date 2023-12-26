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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حسين الوائلي: الصراعات والأزمات الاقتصادية سبب تضاعف معدلات الهجرة في العالم

روسيا و أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا
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قال الكاتب الصحفي حسين الوائلي، إنَّ الصراعات والأزمات الاقتصادية سبب تضاعف معدلات الهجرة في العالم، وخصوصا الضغط على المنافذ، مثل الضغط الغربي على إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من بروكسل مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن شبكات التهريب بدأت تتعاون، وبخاصة مع وجود مصالح لجماعات الإتجار بالبشر.

وأوضح أن هناك عاملا مهما جدا وهو عامل التنافس بين الدول، مثل الصراع بين روسيا وأوروبا، فهناك شبكات تقودها بعض الدول لإغراق أوروبا بالمهاجرين، لكن يظل عامل الصراعات العسكرية هو السبب الأول لأزمة المهاجرين.
 

إفريقيا والشرق الأوسط الازمات الاقتصادية الشرق الأوسط الصراعات والأزمات