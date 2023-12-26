علي ماهر يشيد بمستوى لاعبي المصري في المباراة الودية أمام الرباط

أكد علي ماهر، المدير الفني لنادي المصري، أن المباراة الودية التي أقيمت، أمس، أمام فريق الرباط والأنوار، التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، كانت مفيدة ولم تأخذ الطابع الودى، وفريق الرباط ظهر بشخصية ومهارات لاعبيه، وهنا أشيد بهم وعلى المجهود المبذول مع الفريق.

وأوضح المدير الفني أنه كان يريد تلك الصدمة للاعبين عقب الفوز على الزمالك حتى لا يمتلكهم شعور بأن أى مواجهة ستكون سهلة بعد ذلك، ولا بد من التعامل بواقعية وحرص كبير فى أى مواجهة قادمة لأننا ما زلنا فى بداية الدورى، مشيرًا إلى أن التواجد فى بورسعيد يمنحنا دوافع كبيرة عقب كل مباراة، وهو أمر رائع للغاية وتعتبر من أفضل الفترات للفريق التى يقضيها وسط جماهيره لنحصل على حماس كبير وتجديد لدوافع اللاعبين، وسنواصل العمل للتقدم نحو مركز يرضى طموحات تلك الجماهير.

وتابع أن الجميع يركز حاليا على مواجهة فريق الإسماعيلى التي تقام في الأول من يناير القادم ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري نايل، خاصة أن لدينا قوامًا جيدًا من اللاعبين، وهو ما ظهر خلال مباراة الزمالك بالجولة الماضية، مؤكدا حرص الجهاز الفنى على متابعة وتصعيد مجموعة من الناشئين مع الفريق، خاصة أن النادى المصرى ينضم من فرقه أكثر من لاعب لمنتخبات الناشئين والشباب.

وقال إن الجهاز الفني سيبدأ العمل للتحضير لمواجهة الإسماعيلى من غد الأربعاء عقب انتهاء الراحة السلبية التي تم منحها للاعبين لمدة يوم واحد، وتركيزنا حاليا لتحقيق نتيجة إيجابية تعطينا ارتياحية خلال فترة التوقف الدولي.

واختتم بأنه لم يتحدث عن تعاقدات الانتقالات الشتوية أو التدعيمات المطلوبة وكل هذه الأمور ستكون عقب المباراة القادمة أمام الإسماعيلى لأن تركيزنا حاليا هو التقدم فى جدول ترتيب دوري نايل الدورى لأننا نملك لاعبين على قدر المسئولية.