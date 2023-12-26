غرفة ملاحة بورسعيد تثمن جهود هيئة قناة السويس في انتظام معدلات الملاحة

ثمنت غرفة ملاحة بورسعيد، برئاسة النائب عادل اللمعي، اليوم الثلاثاء، جهود هيئة قناة السويس في الحفاظ على انتظام حركة الملاحة في القناة حتى تؤدي دورها الاستراتيجي في حركة التجارة العالمية، وسط التوترات الإقليمية شديدة التعقيد الحالية.

وأعربت الغرفة، في بيان لها، عن ثقتها في عدم تأثر القناة ومعدلات المسارات بها مما يحدث في مضيق باب المندب، وعودة الأمور لطبيعتها في أقرب وقت لا سيما في ظل الحرص على التعامل بمرونة واحترافية مع التحديات الدولية والمتغيرات الطارئة على حركة التجارة.

وشددت الغرفة على أن تحول بعض السفن المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح يظل نسبة ضئيلة مقارنة بحجم السفن العابرة للقناة خلال هذه الفترة، وأن الحركة منتظمة وتسير وفق معدلاتها المتوقعة، مؤكدة أن قناة السويس هي الأوفر في الوقت من طريق رأس الرجاء الصالح 9 أيام إلى أسبوعين، لذلك حققت عوائد قياسية من النقد الأجنبي على الرغم من الأزمات العالمية، وبفضل 9 سنوات من مشروعات الازدواج والتطوير والتوسعة والتعميق ولا زال تتوالى الجهود.

وأشارت إلى أن أكبر دليلا على ذلك ما شهدته من مرور أكثر من 1.5 مليار طن من البضائع بإيرادات تصل إلى 9.4 مليارات دولار في السنة المالية 2023/2022 وهو أكبر دخل حققته القناة في تاريخها، بما يؤكد أنه لا بديل عنها في خدمة حركة التجارة العالمية، وتجلي ذلك من قبل أعمال القرصنة في 2009 و2010 في الصومال، ولم تتأثر في قناة السويس.