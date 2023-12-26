محافظ شمال سيناء يوجه بشن حملات تموينية موسعة لضبط الأسعار

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة شنت حملة تموينية موسعة على المحال التجارية والمطاعم في مدينة العريش، بالتعاون مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والصحة والعمل ومجلس مدينة العريش.

ووجه المحافظ، المديريات والجهات المعنية بتكثيف الحملات التموينية على المحال التجارية والأسواق والمطاعم والمخابز والمستودعات لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة ومواجهة جشع التجار.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن الحملة تأتي تنفيذا لتعليمات رئاسة الوزراء وقطاع الإدارة الإستراتيجية بوزارة التنمية المحلية وبتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بتشديد الرقابة والمتابعة على محلات بيع المواد الغذائية والمجازر والأسواق التجارية وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الغندور، أن الحملة قامت بالمرور والتفتيش على 13 محل تجاري و3 مطاعم في مدينة العريش، حيث قامت الحملة بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة وإعدام كمية من الأغذية الفاسدة والغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقالت نها نصار، مدير إدارة المتابعة بالديوان العام، أن الحملة قامت بتحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و24 محضر لعدم حمل شهادة صحية و 14 إنذار للتراخيص، بجانب إعدام 24 كيلوجرام لحمة مفرومة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و 10 كيلو توابل طعام بها حشرات و غير صالحه للاستخدام و5 كيلوجرام دواجن مجمدة منتهية الصلاحية و 8 كيلو جبنة مجهولة المصدر وغير محتفظة بخواصها الطبيعية و5 علب فول جاهز بها صدأ وغير مطابقة للمواصفات الصحية و60 علبة زبادي و5 علب عصير و2 علبة لبن رائب منتهية الصلاحية، بجانب إعدام 20 حلة الومنيوم بالمطاعم بإجمالي 70 كيلو بها علامات تلف ظاهرة و ثقوب وصدأ وغير مطابقة لقرار الأوعية الخاص بوزارة الصحة.