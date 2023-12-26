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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مدفعية الاحتلال تستهدف مقرًا للهلال الأحمر يؤوي آلاف النازحين بخان يونس

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقرًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في "خان يونس" جنوب قطاع غزة، علمًا بأن المقر يؤوي آلاف النازحين.

وقالت الجمعية، في بيان صحفي صادر عنها، إن القصف الإسرائيلي استهدف الطوابق العلوية، مشيرة إلى أن هذا المقر كان بالأساس يُعاني من تكدس الجرحى وشح المستلزمات الطبية ونفاد الوقود.

وأضافت الجمعية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسية اعتقال الكوادر الطبية دون وجه حق ويقتادها إلى جهات مجهولة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي يزداد سوءا مع تواصل الغارات الإسرائيلية، كما يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول إلى مناطق يستهدفها.

مدفعية الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الهلال الأحمر الفلسطيني