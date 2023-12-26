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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الصين تطلق أربعة أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أطلقت الصين أربعة أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية إلى الفضاء بنجاح من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي البلاد اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه تم إطلاق هذه الأقمار الاصطناعية، التي تنتمي إلى نظام "تيانمو- 1" للأرصاد الجوية، على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو- 1 إيه"، في الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش)، ودخلت إلى المدار المخطط لها بنجاح.

وستستخدم الأقمار بشكل رئيسي لتقديم خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية.

وتعد هذه المهمة رقم 23 لسلسلة الصواريخ من طراز "كوايتشو- 1 إيه".

الصين اطلاق أربعة أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية