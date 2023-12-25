جامعة عين شمس تنظم حلقة نقاشية بعنوان "الابتكار للارتقاء: التقنيات المتقدمة وريادة الأعمال" غدًا

تنظم مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، غدا الثلاثاء، حلقة نقاشية بعنوان "الابتكار للارتقاء: التقنيات المتقدمة وريادة الأعمال والشراكة الإدارية" وتعزيز الابتكار في مؤسسات التعليم العالي بالنظر في متطلبات برامج الماجستير لريادة الأعمال كجزء أساسي لا يتجزأ من المنهج الدراسي لاستكمال المعرفة والمهارات التقنية المختلفة.

جاء ذلك ضمن أنشطة المشروعين القائمين وهما: المشروع البحثي الممول من المجلس الثقافي البريطاني بين جامعة عين شمس وجامعة لينكولن في انجلترا. الباحث الرئييسي للمشروع من مصر الدكتور مصطفى رفعت امين المجلس الاعلى للجامعات، ومن الجانب الانجليزي الدكتور وقار أحمد نائب رئيس كلية الرياضيات والفيزياء ونائب مدير البحوث لكلية العلوم بجامعة لينكولن.

وأيضا ضمن أنشطة مشروع الاقتصاد الأخضر الممول من الوكالة الألمانية للتبادل الثقافى DAAD وبالشراكة مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية بألمانيا ومركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس

وذلك تحت رعاية محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس.

وبحضور نخبة من الخبراء وفرق العمل من جانب المشروعين أيمن زكريا شمس الدين مدرس بقسم الهندسة الانشائية ود. فاطمة محمد فتحي مدرس بقسم العمارة ومن جامعة لينكولن أحمد السراجي عميد الجامعة البريطانية بمصر والرئيس السابق لكلية الهندسة بجامعو لينكولن وأميرة النوقلي أستاذ مساعد ومدير التدويل بجامعة لينكولن. مني عبد العال مدير التعليم الإلكتروني عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار ووئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار ووريادة الاعمال بجامعة عين شمس وإسلام عدلي مدير الأنشطة بمركز الابتكار ووريادة الاعمال بالجامعة.

ليتشارك الحاضرين الأفكار والرؤى والمصالح ذات المنفعة من أجل إطلاق برامج ريادية تعمل علي إثراء مجتمع رواد الأعمال بجامعة عين شمس