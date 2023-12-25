المطران شارل مراد يحتفل برتبة الشعلة وقداس ليلة الميلاد

احتفل المطران شارل مراد بقداس ليلة الميلاد ورتبة الشعلة في كنيسة مار بهنام وسارة للسريان الكاثوليك - الفنار، عاونه كاهن الرعية الأب دافيد ملكي وخدم القداس جوقة الرعية، وقاموا بزياح الميلاد وبركة الطفل الإلهي.

دعا المطران مراد في عظته المؤمنين إلى التأمل في الشخصيات التي لعبت دورًا في ولادة يسوع: اغوسطس قيصر، اصحاب الفنادق الذين رفضوا استقبال يسوع، رجل المغارة الذي قبل يسوع، الرعاة، مريم ويوسف الصامت... وتساءل المطران مراد عن الشخصية التي تشبهنا، وكيف نحن أيضًا في خضم انشغالاتنا نرفض استقبال يسوع ولا نفتح قلوبنا لاستقباله. صلى سيادته في ختام العظة كي تكون حياتنا مهيأة للحضور الالهي ويكون كل واحد منا مغارة متنقلة.

وهنأ الجميع بولادة يسوع، وبعدها تقبل التهاني في صالون الكنيسة.