وكيل صحة سوهاج يشارك في أعمال لجنة بمجلس الشيوخ

شارك الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج ضمن وفد وزارة الصحة وبحضور الدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي والمهندسة مي اسماعيل رئيس الإدارة الهندسية المركزية بوزارة الصحة.

حيث عقدت اللجنة برئاسة الدكتور علي مهران وحضور النواب الدكتور محمود ابوسديرة واللواء مجدي القاضي والدكتور أحمد ابوالدهب أعضاء مجلس الشيوخ.

وناقشت اللجنة المشروعات القائمة و الخاصة بالقطاع الصحي بمحافظة سوهاج

حيث تم استعراض عدد منها ونسب التنفيد والمعوقات والعقبات التي من شأنها أن تؤثر علي مواعيد الانتهاء من الأعمال بتلك المشاريع واستلامها والبدء في تجهيزها وفق الضوابط والأكواد المقررة لها وتشغيلها.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد تطورا كبيرا بجميع القطاعات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما ثمن دور لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ومتابعتها المستمرة لكافة الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي.

كما قدم أبو هاشم الشكر والتقدير والاحترام لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة سوهاج علي اهتمامهم البالغ بكافة الملفات المتعلقة بمصالح المواطنين ومتطلباتهم.