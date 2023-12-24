الملحق العسكري الصيني السابق: الفلبين تهدد استقرار البحر الصيني

قال البروفيسور تشنج شي تشونج الملحق العسكري الدفاعي الصيني السابق، إن هناك العديد من الدول الصغيرة بالنسبة للصين لكن الصين لها علاقات متفاهمة مع هذه الدول، ولم يكن هناك خلافا بين الصين وهذه الدول.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من كوريا الجنوبية مع الإعلامية منى شكر في برنامج "العالم شرقا" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الفلبيني تعهد مطلع هذا العام أن يوقف السفن التي تخترق بحر الصين.

ولفت إلى أن الفلبيين تراجعت عن هذه الوعود، وباتت تهدد الاستقرار في بحر الصين الجنوبي، بما يخالف قوانين الأمم المتحدة، وسبب الخلاف بين الصين والفلبين أن الفلبين احتلت عددا من الجزر في بحر الصين.



