الزمالك يبحث عقود تجديد نجوم الفريق

يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تجديد عقود لاعبي الفريق الذي ينتهي تعاقدهم بنهاية الموسم الجاري ويحق لهم التوقيع لأي ناد بداية من شهر يناير المقبل.

وتشهد نهاية الموسم الجاري، نهاية عقود 9 لاعبين، ويبحث أحمد سليمان وحسين السيد، المسؤولين عن ملف فريق الكرة بالتنسيق مع معتمد جمال، المدير الفني للفريق، احتياجات الفريق من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم.

وتشمل قائمة اللاعبين المنتهية عقودهم: أحمد فتوح - محمد صبحي - محمد عواد - محمود علاء – يوسف أوباما – شيكابالا – محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمد أشرف محمد أشرف "روقا".



ويحصل لاعبو الزمالك في الوقت الحالي على راحة لمدة أسبوع، عقب عود بعثة الأبيض إلى القاهرة صباح الخميس الماضي قادمة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا اسبيرانسا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل.

