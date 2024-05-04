هائل الفهوم: الشباب الفلسطيني أصبح من أعلى الشباب في العالم في مجال البحث العلمي

أكد هائل الفهوم، السفير الفلسطيني في تونس، أن الشباب الفلسطيني أصبح من أعلى الشباب في العالم في مجال البحث العلمي، مؤكدًا أن الأمية في فلسطين وصلت للصفر.

وأضاف "الفهوم"، خلال لقاء خاص بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم كله يرى ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من التقسيم والهيمنة والإفساد، وأن صمود الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال موحد أمام الهوية الوطنية، مؤكدًا أن لا هناك حل سوى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من اجل إعمام السلام في العالم، فنحن نختلف في الاجتهادات ونتوحد أمام الأهداف.

ونوه أن الاحتلال فشل في اقتلاع الهوية الفلسطينية، حيث تقدم بالشكر لتونس على جهودها في دعم الجرحى والطلاب الفلسطينيين خلال الازمة الحالية.

وتابع أن مصر تقوم بدبلوماسية فاعلة تجاه القضية الفلسطينية وسنجني نتائجها قريبًا، مشيرًا إلى أن مصر أرسلت رسائل حاسمة لتحذير المجتمع الدولي من التهجير ونجحت في ذلك.