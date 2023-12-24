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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسؤول إيراني لأمريكا: تجارتكم الخارجية في خطر حال استمرار العدوان على غزة (فيديو)

مضيق جبل طارق
مضيق جبل طارق
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مسؤول إيراني يهدد أمريكا.. تجارتكم الخارجية في خطر حالا الاستمرار في العدوان على غزة".

وتابع التقرير: مستقبل حركة التجارة العالمية أصبح في خطر، فقد أثيرت مزيد من المخاوف في أعقاب تصريحات قيادي في الحرس الثوري الإيراني والتي نقلتها وكالة رويترز للأنباء بأنه قد يتم إغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق وممرات مائية أخرى إذا واصلت واشنطن وحلفاؤها ارتكاب جرائم في غزة.

وبينما لم يوضح المسؤول الإيراني الآليات التي تستخدمها إيران في هذا الشأن، إلا أنه تحدث عما سماه بولادة قوى جديدة، وفي السياق ذاته، لا تزال حالة من الارتباك تسيطر على حركة التجارة العالمية في ظل استمرار الحوثيين في استهداف السفن التابعة لإسرائيل في البحر الأحمر، وهي أوضاع دفعت العديد من شركات الشحن العملاقة ووكالات الملاحة البحرية إلى اتخاذ قرار بتجنب المرور عبر البحر الأحمر وتحويل مساراتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حفاظا على سلامة طواقمها.  

التجارة العالمية الحرس الثوري الإيراني واشنطن وحلفاؤها غزة مضيق جبل طارق