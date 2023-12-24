نائب محافظ القاهرة تتابع استكمال ازالات تعارضات امتداد محور حسب الكفراوي

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالاستمرار بعمليات الازالات التى تتعارض مع مشروع تقاطع امتداد محور حسب الله الكفراوي وامتداده بكورنيش النيل وسرعة إلانتهاء منها ومتابعة التطوير و تذليل كافة التحديات وإزالة التعارضات التي قد تعوق الأعمال لاستكمال الشرايين المرورية الجديدة تماشيا مع كافة المشروعات المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وياتى ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأكدت المهندسة جيهان جادو رئيس حى طره بانه جارى استكمال تنفيذ ازالة تعارضات امتداد محور حسب الله الكفراوي بطريق الاوتوستراد امام مدخل مدينة الوحدة لتغيير الحارة المرورية كما تم رفع 3 اعلانات ضخمة ورفع اشغالات عبارة صناعات فخاريه وذلك لتوسعة الطريق وتسير الحركة المرورية وذلك بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالحى.