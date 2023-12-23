بن غفير للقناة "12" الإسرائيلية: انسحابي من الحكومة وارد خلال الفترة المقبلة

أعلن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي بالحكومة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن إمكانية انسحابه من الحكومة في حالة عدم حسم إسرائيل الحرب في قطاع غزة.

وقال بن غفير، في تصريحات نشرتها القناة "12" الإسرائيلية: "انسحابي من الحكومة وارد خلال الفترة المقبلة، إذا لم نحقق حسما في هذه الحرب".

والخميس الماضي، طالب وزير الأمن القومي بالحكومة الإسرائيلية بحل المجلس الوزاري الحربي، إثر ما وصفه بـ"فشل مجلس الحرب في إدارة المعركة على قطاع غزة".

وهدد بن غفير في أكثر من مناسبة بالانسحاب من الحكومة حالما أوقفت إسرائيل حربها ضد غزة.