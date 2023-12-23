ads
السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بن غفير للقناة "12" الإسرائيلية: انسحابي من الحكومة وارد خلال الفترة المقبلة

إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي بالحكومة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن إمكانية انسحابه من الحكومة في حالة عدم حسم إسرائيل الحرب في قطاع غزة.

وقال بن غفير، في تصريحات نشرتها القناة "12" الإسرائيلية: "انسحابي من الحكومة وارد خلال الفترة المقبلة، إذا لم نحقق حسما في هذه الحرب".

والخميس الماضي، طالب وزير الأمن القومي بالحكومة الإسرائيلية بحل المجلس الوزاري الحربي، إثر ما وصفه بـ"فشل مجلس الحرب في إدارة المعركة على قطاع غزة".

وهدد بن غفير في أكثر من مناسبة بالانسحاب من الحكومة حالما أوقفت إسرائيل حربها ضد غزة.

ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي بالحكومة الإسرائيلية انسحاب الحرب غزة إسرائيل